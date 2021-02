Zverev scheitert im Viertelfinale an Rekordsieger Djokovic

Alexander Zverev hat mit einer Niederlage gegen Superstar Novak Djokovic sein zweites Halbfinale bei den Australian Open verpasst. Die 23 Jahre alte deutsche Nummer eins unterlag in Melbourne dem Rekordsieger und Titelverteidiger mit 7:6 (8:6), 2:6, 4:6, 6:7 (6:8) Zverevs Traum vom ersten Grand-Slam-Titel ist vorerst geplatzt. Djokovic trifft im Halbfinale auf den russischen Qualifikanten Aslan Karazew.

Zverev verpasste es auch im neunten Anlauf, erstmals einen Spieler der Top-Ten bei einem Major-Turnier zu schlagen. Im vergangenen Jahr hatte der Weltranglistensiebte Down Under die Runde der letzten Vier erreicht, bei den US Open gelang ihm gar erstmals der Schritt ins Endspiel. Er verlor jeweils gegen den Österreicher Dominic Thiem.