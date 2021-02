RBLZ_UMUT ist eFootballer des Jahres 2020

Auch in diesem Jahr wählte das Sportmagazin kicker den eFootballer des Jahres. Der Sieger heißt Umut "RBLZ_UMUT" Gültekin, der die Wahl relativ deutlich gewann.

Es ist eine durchaus prestigeträchtige Wahl in der deutschen eFootball-Szene, die in diesem Jahr zum

dritten Mal stattfand. Rund 20.000 Fans nahmen an der vom kicker initiierten Abstimmung teil und

entschieden sich relativ deutlich für Umut "RBLZ_UMUT" Gültekin. Der Spieler von RBLZ Gaming,

dem eSports-Team des Fußballbundesligisten RB Leipzig, erhielt fast 48 Prozent der Stimmen und

darf sich als deutlicher Sieger der Wahl feiern lassen.