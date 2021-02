Champions League: Sevilla - BVB heute live im TV, Stream, Ticker

Borussia Dortmund hat einen neuen Trainer für die nächste Saison - muss aber erstmal wichtige Aufgaben erfüllen. Jetzt geht es in der Champions League gegen Sevilla.

Das Thema Marco Rose schwebte über allem, als die Profis von Borussia Dortmund in ihren feinsten Champions-League-Anzügen im milden Andalusien landeten - die laufende Saison aber muss Übergangstrainer Edin Terzic retten.

Im Achtelfinal-Hinspiel beim formstarken FC Sevilla am Mittwoch geht es beim kriselnden BVB um Stabilität, Hingabe und Leidenschaft, oder, wie die Fans am Trainingsgelände auf einem riesigen Transparent forderten: "Zeit, die Wende einzuleiten! Zerreißt euch für Borussia."

Übergroßen Optimismus allerdings brachte der BVB am Dienstag um 13.12 Uhr nicht mit ins zehn Grad wärmere Spanien. "Wenn man die Form vergleicht, ist Sevilla klar im Vorteil", sagte Terzic, sein Topstar Erling Haaland warnte: "Wenn wir so spielen wie in den letzten Partien, haben wir keine Chance."