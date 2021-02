Biathlon-WM heute: Einzel mit Arnd Peiffer live im TV, Stream, Ticker

Die deutschen Biathleten wollen die Weltmeisterschaft in Pokljuka nicht einfach nur "über sich ergehen lassen". Im Einzel-Wettbewerb soll ein Neustart her.

Nach den historischen Enttäuschungen in Sprint und Verfolgung wollen die deutschen Männer bei der Biathlon-WM in Pokljuka den Reset-Knopf drücken und im Einzel angreifen.

"Das muss man abschütteln. Jetzt geht es in die zweite Hälfte der WM. Wir haben schon noch was vor und wollen die WM nicht über uns ergehen lassen", sagte Routinier Arnd Peiffer vor dem Rennen über 20 km am Mittwoch ( Biathlon-WM: Einzel der Männer um 14.30 Uhr im LIVETICKER ).

In Sprint und Verfolgung hatte das DSV-Team das jeweils schlechteste WM-Ergebnis abgeliefert. Peiffer war auf den Rängen 36 und 20 jeweils der "beste" deutsche Athlet. Vor allem am Schießstand klappte wenig bis gar nichts.

"Bei 80 Prozent Trefferleistung kann man so schnell laufen wie man will, da werden nie Topergebnisse drin sein. Das ist der Punkt, an dem wir uns steigern müssen", betonte Peiffer. Man sei deshalb auch nicht "in bester Stimmung", so der 33-Jährige. Man habe nach solchen Leistungen gar "Schuldgefühle gegenüber dem Team, wenn man als Athlet nicht liefert".