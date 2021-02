Bundesliga: Camavinga oder Neuhaus: Wer kommt für die Bayern-Zentrale?

Der FC Bayern will sich mit einem zentralen Mittelfeldspieler verstärken und hat nicht nur Frankreichs Supertalent Eduardo Camavinga auf dem Zettel.

Dass Camavinga seinen Vertrag bis 2022 erfüllt, ist hingegen ausgeschlossen. Im Sommer will der Spieler wechseln und soll dem französischen Erstligisten weit über 35 Millionen Euro einbringen. Klar, dass die Bayern in den Poker um ihn einsteigen.

Neuhaus kann Gladbach im Sommer verlassen

Nach SPORT1 -Informationen kann er die Fohlenelf aufgrund einer Ausstiegsklausel im Bereich der 40-Millionen-Euro bereits in diesem Sommer verlassen.

Camavinga ein Versprechen für die Zukunft

Camavinga ist in Rennes Stammspieler. In der laufenden Saison kommt er auf 26 Pflichtspieleinsätze (ein Tor, zwei Assists).

Neuhaus hingegen ist weitaus effektiver, wenngleich er offensiver ausgerichtet ist und eingesetzt wird als Camavinga. In 29 Saisoneinsätzen erzielte er bislang sechs Tore und sechs Assists.

Rekordjäger Camavinga: So tickt das Supertalent von Stade Rennes

Bei Neuhaus hingegen wüssten die Bayern genau, welchen Spielertypen sie bekämen. Er kennt die Bundesliga, peilt einen Stammplatz in der Nationalmannschaft an, er kennt die Bundesliga, die Bayern und ist einem Wechsel zum Sextuple-Sieger auch nicht abgeneigt.

Zudem ist sein Vater ein leidenschaftlicher Bayern-Fan. Allerdings ist auch Borussia Dortmund hinter Neuhaus her. Zudem wird mit Marco Rose dort ab der kommenden Saison Neuhaus' Noch-Trainer und Förderer an der Seitenlinie stehen. Allerdings ist längst nicht klar, ob es der BVB überhaupt in die Champions League schafft.