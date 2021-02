Von Marsch bis Favre: Sieben Trainer-Kandidaten für Gladbach

Rose verlässt Gladbach im Sommer in Richtung Dortmund © AFP/POOL/SID/MARIUS BECKER

GERARDO SEOANE (Young Boys Bern): Seoane wurde mit Bern 2019 und 2020 Meister - obwohl in der Schweiz eigentlich der FC Basel ein Abo auf den Titel hat. Mit Schweizern hat die Borussia gute Erfahrungen gemacht - siehe Lucien Favre, aber auch Granit Xhaka, Yann Sommer oder Nico Elvedi. Aussichten: ernsthafter Kandidat

FLORIAN KOHFELDT (Werder Bremen): Der Name fällt häufig, vor einer Woche gab sich der Werder-Coach noch bedeckt. "Ich bin Trainer in Bremen, und das sehr, sehr gerne und mit vollem Herzen", sagte Kohfeldt. Klingt überzeugend. Aber was passiert, wenn Gladbach anruft? Aussichten: schwer loszueisen