Beachvolleyball: Deutsche Meisterschaften bis 2023 in Timmendorfer Strand

Die deutschen Meisterschaften im Beachvolleyball finden auch in den kommenden drei Jahren in Timmendorfer Strand statt. Der Vertrag zwischen dem Deutschen Volleyball-Verband (DVV) und der Gemeinde an der Ostsee wurde bis 2023 verlängert, heißt es in einer Verbandsmitteilung.