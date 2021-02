Philipp Lahm über Felix Magath, Joachim Löw, Trainer bei Bayern

Lahm sieht Kimmich noch nicht in der Weltklasse

Philipp Lahm stellt die Trainingsmethoden von Ex-Coach Felix Magath in Frage. Außerdem kritisiert er Louis van Gaal und spricht auch über Jogi Löw und Hansi Flick.

Der ehemalige Bayern-Star und Weltmeister hat in seiner Zeit als Weltklasse-Kicker einiges erlebt. Unter anderem viele hochkarätige Trainer. Nicht von allen war Lahm begeistert, wie er nun in seinem neuen Buch "Das Spiel: Die Welt des Fußballs" verrät.

Die Bild -Zeitung veröffentlichte schon vorab Passagen aus dem Werk, das am 22. Februar erscheinen soll.

Besonders schlecht weg kommt bei Lahm Ex-Trainer Felix Magath, der von 2004 bis 2007 beim FCB an der Seitenlinie das Sagen hatte. Der 37-Jährige unterstellte Magath Macht-Gehabe und fehlendes taktisches Verständnis. "Ob er eine Spielidee hatte, ist schwer zu sagen", schrieb Lahm.

Kritik an Van Gaal - kleines Lob für Löw

Auch zu Louis van Gaal (von 2009 bis 2011 bei Bayern) hat Lahm eine klare Meinung. Dessen "mitunter autoritäres Auftreten" habe nicht zum Verein gepasst. "Wer vor so einem spannungsgeladenen Hintergrund gegen alle Widerstände unflexibel auf seiner Methode beharrt, kann sich nur halten, wenn er damit herausragende Erfolge erzielt."

Etwas positiver äußerte sich Lahm zu Bundestrainer Joachim Löw, unter dem er 2014 Weltmeister wurde. Zu dessen Tugenden gehöre, "dass er ermöglicht und geschehen lässt, was sich auf guten Wegen befindet, ohne künstlich einzugreifen. So hat Jogi Löw in der Nationalmannschaft von 2006 bis 2014 kontinuierlich den Weg frei gemacht für die nachrückenden Führungsspieler Schweinsteiger, Müller, Neuer, Kroos, Boateng und meine Wenigkeit, die dann Verantwortung übernommen haben."