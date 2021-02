Champions League: Borussia Dortmund ohne Thomas Delaney nach Sevilla

Nach Informationen von SPORT1 bleibt der Mittelfeldspieler zunächst in Deutschland, weil seine Frau in Kürze ein Kind erwartet. Geplant ist jedoch, dass Delaney mit einem Privatflug nachkommt.

Delaney absolvierte in der bisherigen Saison 21 Saisonspiele und erzielte dabei ein Tor. In der Champions League kam er in fünf von sechs Vorrundenspielen zum Einsatz. Mit dem FC Sevilla trifft der BVB auf einen formstarken Gegner. In LaLiga hat die Mannschaft von Trainer Julen Lopetegui keinen einzigen Punkt mehr abgegeben und rangiert auf Platz vier.