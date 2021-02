FC Chelsea: So brachte Thomas Tuchel Timo Werner in die Spur

Mehr als drei Monate nach seinem letzten Ligatreffer erzielte der deutsche Nationalstürmer am Montagabend beim 2:0-Sieg des FC Chelsea gegen Newcastle United das zweite Tor in der 39. Minute - exakt 100 Tage und 1000 Minuten nach seinem letzten Treffer.

Werner: Tuchel kann mich auf Deutsch anschreien

Carragher: Werner hatte auch ein bisschen Pech

"Er hat in dieser Saison fünfmal Aluminium getroffen, so oft wie kein anderer Spieler, und er hat sogar vier Elfmeter für Chelsea herausgeholt. Er war also an mehr Toren für Chelsea beteiligt."