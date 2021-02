Gladbach: Lothar Matthäus empfiehlt Marsch und Hütter als Rose-Nachfolger

Er sei davon überzeugt, dass diese beiden Namen "auf der Liste ganz weit oben stehen", schrieb er in seiner Sky -Kolumne "So sehe ich das".

Das seien aber "bestimmt nicht die einzigen Trainer", die Gladbachs Sportdirektor Max Eberl "auf dem Radar hat. Auch der Name Kohfeldt fällt in diesem Zusammenhang immer wieder", so Matthäus.

Aber: "Marsch und Hütter kommen genau wie Rose aus der RB-Schule. Marsch ist bereit für den nächsten Schritt, nachdem er jahrelang in Salzburg tolle Arbeit abgeliefert hat. Hütter hat sogar schon in der Bundesliga bewiesen, was er mit ähnlichen Möglichkeiten und einem Top-Manager an seiner Seite zu leisten im Stande ist."