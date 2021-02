FC Bayern: Hat Bouna Sarr eine Zukunft beim FCB?

Bouna Sarr erhält gegen Bielefeld mal wieder eine Chance von Beginn an. Der Rechtsverteidiger der Bayern nutzt sie allerdings nicht. Seine Zukunft ist offen.

Nachdem er bei der Klub-WM in Katar ohne Einsatz geblieben war, durfte sich Bouna Sarr gegen Arminia Bielefeld (3:3) in der Startelf beweisen ­- allerdings ohne Erfolg.

Der 29-Jährige enttäuschte als Rechtsverteidiger, konnte kaum Impulse in der Offensive setzen und wackelte in der Defensive.

Flick kündigt Fehleranalyse mit Sarr an

Beim 0:1 stimmte die Abstimmung zwischen ihm und Niklas Süle nicht, vor dem 1:3 verlor er das Laufduell gegen Assist-Geber Andreas Voglsammer und konnte auch dessen entscheidende Hereingabe nicht verhindern. In der 58. Minute nahm ihn Hansi Flick vom Feld und brachte Joshua Kimmich. ( Das Spiel zum Nachlesen im Ticker )

"Wir werden das Spiel analysieren und ihm sagen, was er besser machen kann und was er gut macht. So, wie mit jedem Spieler, wird es auch mit Bouna sein", sagte Flick kurz und knapp.