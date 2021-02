Hansi Flick erläutert auf PK nach 3:2 gegen Bielefeld Kritik an Karl Lauterbach

Einen Tag nach seiner Kritik an Karl Lauterbach präzisiert Hansi Flick seine Worte. Mit dem SPD-Gesundheitsexperten regt der Bayern-Coach ein Vier-Augen-Gespräch an.

Der Bayern-Coach hatte sich auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den Aufsteiger am Sonntag auf eine SPORT1 -Frage ungewohnt emotional gezeigt und insbesondere Karl Lauterbach angegriffen. Der SPD-Gesundheitsexperte konterte wenig später via Twitter .

Am Montagabend war Flick bemüht, die Wogen zumindest etwas zu glätten, auch wenn er in der Sache bei seinen Äußerungen blieb.

Er hätte nicht erwartet, dass seine Aussagen "aus der Emotionalität heraus" so hohe Wellen schlagen, meinte Flick. Zugleich warb er aber um Verständnis dafür. Er habe am Sonntag nicht nur als Trainer, sondern auch als Familienvater, Großvater und ehemaliger Unternehmer gesprochen. "Die Pandemie ist für uns alle eine wahnsinnige Belastung. Das nagt an uns allen, da wird man ein bisschen müde. Viele Menschen leiden, haben extreme Ängste."

Flick: "Ich habe auf die Frage sehr emotional geantwortet"

Zu Fußball-Kritiker Lauterbach, den er als "sogenannten Experten" bezeichnet hatte, ergänzte Flick: "Ich bin keiner, der einen Menschen, wenn er einen nicht kennt, in so ein Licht stellen möchte." Grundsätzlich stehe er zwar zu seinen Aussagen, aber: "Das ein oder andere könnte man anders formulieren." Er wisse auch "ganz genau, dass der Fußball sehr privilegiert ist".

"Ich habe nicht erwartet, dass es solche Wellen schlägt. Ich habe auf die Frage sehr emotional geantwortet. Aber ich habe nicht nur als Trainer geantwortet, sondern auch als Familienvater, ich habe zwei Enkelkinder. Ich war 23 Jahre lang Unternehmer, habe ein Sportgeschäft gehabt. Aktuell ist die Corona-Pandemie für alle eine wahnsinnige Belastung, aber auch eine sehr große Herausforderung. Es nagt an uns allen, da wird man so ein bisschen müde.

Deswegen ist es immer wichtig, dass man gemeinsam an die Dinge herangeht und ich glaube schon, dass wir es gut machen. Gestern habe ich einfach aus meiner Emotionalität heraus geantwortet. Vielleicht ist es auch mal gut wenn ich mich mal mit Herrn Lauterbach persönlich abspreche, unter vier Augen und nicht irgendwo in einer Talkshow. Oder mal am Telefon. Einfach um die Standpunkte mal zu erläutern. Normalerweise bin ich keiner, der einen Menschen, den er nicht kennt, in solch ein Licht stellen möchte. Deswegen: Ich habe auf eine Frage eines Journalisten geantwortet, so wie das viele andere auch machen.