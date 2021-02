FC Chelsea: Timo Werner trifft nach über drei Monaten in der Premier League

Mehr als drei Monate nach seinem letzten Ligatreffer für den FC Chelsea traf der deutsche Nationalstürmer am Montagabend gegen Newcastle United ( JETZT im LIVETICKER ) zum zwischenzeitlichen 2:0 in der 39. Minute.

Chelsea: Werner erzielt fünftes Saisontor

Letztmals hatte Werner in der Premier League am 7. November beim 4:1-Sieg gegen Schlusslicht Sheffield United getroffen – danach nur noch am 10. Januar in der dritten Runde des FA Cups beim 4:0 gegen Viertligist FC Morecambe.