3. Liga: Türkgücü München schlägt 1. FC Magdeburg - Titz-Debüt misslungen

Türkgücü München setzt sich in der 3. Liga gegen den 1. FC Magdeburg durch. Andreas Pummer siegt somit im Duell der neuen Trainer gegen Christian Titz.

In Magdeburg war Trainer Thomas Hoßmang in der vergangenen Woche zurückgetreten, erst am Freitag präsentierte der Klub den früheren Hamburger Coach Titz als Nachfolger.