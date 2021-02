DEL: München siegt deutlich in Augsburg

Red Bull München hat nach zuletzt schwierigen Tagen in der DEL in die Erfolgsspur zurückgefunden und bleibt klar auf Play-off-Kurs.

Red Bull München hat nach zuletzt schwierigen Tagen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in die Erfolgsspur zurückgefunden und bleibt klar auf Play-off-Kurs. Der dreimalige deutsche Meister gewann am Montagabend bei den Augsburger Panthern mit 5:2 (3:2, 0:0, 2:0) und festigte Platz drei in der Süd-Gruppe. Augsburg fehlt als Fünfter derzeit dagegen ein Punkt auf den wichtigen vierten Rang.