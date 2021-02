Manchester City: Zinchenko schreibt sich täglich Notizen über Guardiola auf

Oleksandr Zinchenko führt Tagebuch über das Training von City-Trainer Guardiola. Seine Frau verrät, was sich der ukrainische Nationalspieler täglich notiert.

"Er skizziert Änderungen in der Taktik und Spielzüge, die im Training eingeübt wurden", erzählte Vlada Sedan, die in ihrer ukrainischen Heimat als TV-Reporterin arbeitet.

Die Taktik festgehalten in einem "großen Ordner"

Demnach schreibe sich der 24-Jährige alles auf, was er in den Übungseinheiten von seinem spanischen Trainer gelernt habe. "Er notiert das alles und erzählt es mir. Wir haben einen großen Ordner zuhause, in dem alles aufgeschrieben ist", sagte Sedan und fügte hinzu: "Manchmal erklärt er mir Dinge, die ich nicht sofort verstehe. Dann muss er es mir dreimal erklären."