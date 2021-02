Bundesliga: Wer neuer Trainer von Borussia Mönchengladbach werden könnte

Fünf Millionen Euro bekommt Mönchengladbach für Marco Rose vom BVB. Diese Ausstiegs-Möglichkeit hatte der Trainer in seinem Vertrag aufnehmen lassen - sie war 2019 sogar Bedingung dafür, dass er unterschreibt. ( Die Details des Rose-Wechsels )

Manager Max Eberl versucht die Trennung so emotionslos wie eben möglich zu sehen und auch zu kommentieren, wohl wissend, dass auch er Rose nur mithilfe einer Ausstiegsklausel zur Borussia holen konnte. Fußball da oben ist Geschäft. Wer träumt oder auf Romantik hofft, verliert.

Neuer Trainer: Drei Eigenschaften sind entscheidend

Im Dezember, irgendwann um Weihnachten, wurde Eberl bewusst, dass er sich mit dem Trainermarkt beschäftigen muss - intensiver, als er sowieso immer ein Auge drauf hat. Er kannte die Entwicklungen und Sehnsüchte in Dortmund, dazu die Klausel in Marco Roses Vertrag.

Eberl, der das Thema in der Öffentlichkeit für seinen Vereinen hervorragend moderierte, trifft die neue Faktenlage nicht unvorbereitet.

Drei Punkte, so heißt es in der Hennes-Weisweiler-Allee, auf der Geschäftsstelle der Borussia, seien dabei entscheidend: Ein hervorragender Ausbilder soll der Neue sein, kommunikativ ähnlich stark wie Vorgänger Rose und zumindest nicht unerfahren im modernen Spitzenfußball mit seinen intensiven Anforderungen, zum Beispiel einer dauerhaften Doppelbelastung. ( Gladbach-Fans sauer über Rose-Wechsel )

Eberls schwierigste Trainerwahl

Eberls wichtigste und wohl schwierigste Trainerwahl muss funktionieren, eine Delle in der beeindruckenden Entwicklung der letzten Jahre würde Probleme auslösen - die Borussia darf nicht an Attraktivität einbüßen.

Ein Kandidat, dessen Name zuletzt häufiger fiel, Florian Kohfeldt von Werder, ist in meinen Augen - noch - keiner. Der Trainer, der bisher nur in Bremen gearbeitet und noch nie eine Spitzenmannschaft mit ihren besonderen Anforderungen geführt hat, ist zu unerfahren für einen Champions-League-Verein, der ständig Programm, Druck und einen herausfordernden Kader hat.