Darts, PDC Q-School mit Schindler, van Barneveld, Sherrock, Bunse

Beim Turnier in Niedernhausen erreichte Christian Bunse als bester deutscher Teilnehmer das Viertelfinale. In diesem musste er sich Zoran Lerchbacher aus Österreich geschlagen geben.

Beim Parallel-Event der UK-Spieler in Milton Keynes verlor Fallon Sherrock bereits in der 1. Runde. Als Tagessieger sicherte sich der Engländer Jason Heaver die Berechtigung, in den kommenden zwei Jahren an allen Ranking-Turnieren der PDC teilzunehmen.