Marco Rose wird BVB-Trainer: Fragen und Antworten zu dem Deal

Während das bunte Treiben bei den Karnevalsumzügen coronabedingt ausfiel, sorgte Roses Entscheidung, Borussia Mönchgladbach im Sommer in Richtung BVB zu verlassen , für viel Wirbel am Niederrhein und im Ruhrgebiet.

Wann fiel Roses Entscheidung?

Wie lauten die Details des Deals?

Roses Vertrag in Gladbach lief noch bis Juni 2022, beinhaltete aber eine Ausstiegsklausel in Höhe von fünf Millionen Euro. Von dieser machte Rose nun Gebrauch.

Wie reagieren die Verantwortlichen auf den Trainerwechsel?

Gladbachs Sportdirektor Max Eberl hatte bis zuletzt auf einen Verbleib des Erfolgstrainers gehofft und bedauerte daher Roses Abgang. "Wir haben in den vergangenen Wochen viele Gespräche miteinander geführt, in denen es um die Zukunft von Marco ging. Leider hat er sich nun entschieden, dass er von einer Klausel in seinem bis Juni 2022 laufenden Vertrag Gebrauch machen und im Sommer zu Borussia Dortmund wechseln möchte", sagte Eberl.

Wie reagieren Gladbachs Fans auf Roses Abgang?

Verbaut sich Rose selbst einen guten Start beim BVB?

Auch wenn die Fans aktuell aufgrund der Corona-Pandemie nicht in den Stadien vor Ort sein können, steht Rose in der restlichen Saison besonders unter Beobachtung. Die Lage ist verzwickt.

Eberl bekräftigte, man werde bis Sommer "mit Marco gemeinsam alle Kräfte mobilisieren, um unsere Ziele in der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Champions League zu erreichen". Im Kampf um die erneute Qualifikation für die Königsklasse ist pikanterweise Roses zukünftiger Arbeitgeber aus Dortmund auf Platz sechs einer der Hauptkonkurrenten für den aktuellen Tabellensiebten Gladbach.

Was wird aus Dortmunds Interimstrainer Terzic?

Sein Vertrag in Dortmund läuft noch über den Sommer hinaus. Nach SPORT1-Informationen würden die Schwarz-Gelben ihn gerne halten und in Roses Trainerteam integrieren. Allerdings hatte Terzic in der Vergangenheit auch schon mehrere Angebote als Cheftrainer in der Bundesliga ausgeschlagen, darunter nach SPORT1-Informationen bei Fortuna Düsseldorf nach der Entlassung von Friedhelm Funkel.