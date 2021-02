BVB holt Marco Rose: Endlich ein Klopp-Erbe - und keine Ausreden mehr

Als BVB-Trainer wird Marco Rose in Jürgen Klopps Fußstapfen treten - der Noch-Gladbacher könnte sie ausfüllen. Für die Spieler dürfte ein anderer Wind wehen.

Sein Name schwebt nach wie vor über allem beim BVB: Jürgen Klopp!

Ob Thomas Tuchel, Peter Bosz, Peter Stöger, Lucien Favre oder aktuell Edin Terzic - sie alle wurden an den großen Erfolgen des aktuellen Liverpool-Trainers gemessen. Daran konnten sie nur scheitern.

Klopps Nachfolger scheiterten bislang

Für die hochbegabte BVB-Mannschaft, die zurzeit völlig von der Rolle ist, heißt das dann: Ausreden sind nicht mehr erlaubt! Sie muss spätestens ab der neuen Saison endlich zeigen, welch große Qualität in ihr steckt.

Tuchel war den BVB-Stars zu verkopft und in seiner Art zu direkt, Bosz in der Umsetzung seiner Spielphilosophie zu radikal, Favre zu kauzig und in seinem Spielstil zu abwartend und zu passiv.