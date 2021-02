Maya Weug: Keine Belastung, erste Frau bei Ferrari zu sein

Maya Weug sieht es nicht als Belastung, die erste Frau in der Ferrari-Nachwuchsakademie zu sein. Weug wird in der kommenden Saison in der Formel 4 fahren.

Weug hatte Ende Januar ein mehrmonatiges Casting im Rahmen der Initiative "FIA Girls on Track - Rising Stars" für sich entschieden, sie wird in der kommenden Saison in der Formel 4 fahren und parallel in der Akademie des berühmten Formel-1-Rennstalls gefördert.