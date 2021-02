Formel 1: Fernando Alonso verlässt nach Radunfall das Krankenhaus

Der Spanier, der am vergangenen Donnerstag einen Kieferbruch erlitt und eine Operation folgen lassen musste, wird sich nun zu Hause erholen. Das teilte sein Team Alpine am Montag mit.

"Er wird nun für kurze Zeit eine komplette Ruhepause einlegen, bevor er nach und nach das Training mit Blick auf den Saisonstart wieder aufnimmt", hieß es im Statement der Franzosen, die bis zum vergangenen Jahr unter dem Namen Renault am Start waren.

Die Saison beginnt am 28. März in Bahrain, zwei Wochen zuvor finden an gleicher Stelle die offiziellen Testfahrten statt.