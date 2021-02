Millionenspende von Jordan für Kliniken in North Carolina

Basketball-Legende Michael Jordan spendet erneut einen Teil seines großen Vermögens für die Eröffnung von zwei Kliniken. Der sechsmalige NBA-Champion wird zehn Millionen Dollar für die Projekte in seiner Heimatstadt Wilmington in New Hanover County/North Carolina bereitstellen. Das gaben das Klinik-Netzwerk Novant Health und Jordan gemeinsam bekannt.