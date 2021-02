Klopp lobt Nagelsmann: "Ein herausragender Trainer"

Teammanager Jürgen Klopp vom FC Liverpool hat seinen Kollegen Julian Nagelsmann vor dem Aufeinandertreffen in der Champions League enorm gelobt.

Teammanager Jürgen Klopp vom FC Liverpool hat seinen Kollegen Julian Nagelsmann vom Bundesligisten RB Leipzig vor dem Aufeinandertreffen in der Champions League enorm gelobt.

"Er ist jetzt schon ein herausragender Trainer. Und wird in Zukunft, wenn wir anderen, die alle deutlich älter sind, uns auf andere Dinge konzentrieren, das Ding noch richtig mitbestimmen", sagte Klopp vor dem Achtelfinal-Hinspiel am Dienstag (21.00 Uhr im LIVETICKER) in Budapest.