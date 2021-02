Leeds United: "Milliardärssohn" Patrick Bamford kämpft gegen Vorurteile

Patrick Bamford ist so etwas wie der Stürmer der Stunde in der Premier League © Imago

Mit 27 Jahren lebt der Engländer seinen Traum als Profifußballer. Mit Aufsteiger Leeds United spielt der Stürmer eine überragende Saison. In 23 Spielen in der Premier League hat er 12 Mal getroffen. Er steht mit dem Klub im Mittelfeld der Tabelle und erfüllt die Fans auf der Insel mit erfrischendem Fußball.

Bamford passt nicht in das System des englischen Fußballs

Doch es ist keine der Geschichten, die in einem Londoner Viertel beginnt - nach dem Motto von Zero to Hero. Bamford kommt aus keinem zerrütteten Elternhaus. Er ist wohlgehütet aufgewachsen, sein Vater arbeitet als Architekt in dem kleinen Ort Newark.

Wie Bamford sprach, wo er herkam, dass er einen Studienplatz in Harvard abgelehnt hatte und dass er ein Instrument spielte - alles passte nicht in die manchmal raue Welt des englischen Fußballs.

Im Jahr 2012 war Bamford von Nottingham Forest zu den Blues gewechselt. Der Klub aus London verlieh ihn an die Milton Keynes Dons, an Derby County, an den FC Middlesborough, an Norwich City und an den FC Burnley.