FC Bayern: Eric Maxim Choupo-Moting vor Vertragsverlängerung

Wer drängt in die Startelf? Zwischenzeugnis für Bayerns Neue

Eric Maxim Choupo-Moting wird wohl auch in der nächsten Saison beim FC Bayern spielen. Der Lewandowski-Backup macht trotz geringer Einsatzzeiten Eindruck bei Hansi Flick.

In bislang 17 Pflichtspielen stand der 31 Jahre alte Sturm-Hüne zwar nur 552 Minuten auf dem Platz (drei Tore, ein Assist). Dennoch ist man vereinsintern voll des Lobes über Choupo-Moting, der am Montag beim 3:3 gegen Arminia Bielefeld erstmals in der Bundesliga über 90 Minuten zum Einsatz kam.