Kölns Abwehrchef Bornauw muss operiert werden

Der 1. FC Köln muss im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga weiterhin auf seinen Abwehrchef Sebastiaan Bornauw verzichten. Der 21-jährige Belgier werde "am Mittwoch an der Wirbelsäule operiert", sagte Sport-Geschäftsführer Horst Heldt am Montag. Die konservative Behandlung habe nicht zum Erfolg geführt, Bornauw leide weiterhin unter Rückenschmerzen.