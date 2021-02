PSV Eindhoven: Ex-Spieler Ibrahim Afellay attackiert Roger Schmidt

Ibrahim Afellay spielte ein Jahr unter Roger Schmidt bei PSV Eindhoven. Der inzwischen zurückgetretene Niederländer lässt in einer TV-Sendung kein gutes Haar am Deutschen.

Es ist noch gar nicht so lange her, da spielte Ibrahim Afellay selbst noch für die PSV Eindhoven.

Ausgebildet bei den Niederländern, wechselte der hochveranlagte Offensivspieler mit 24 zum FC Barcelona. Doch der erhoffte Durchbruch blieb – auch verletzungsbedingt – aus . Nach Leihstationen bei Olympiakos Piräus und Schalke 04 wechselte Afellay 2015 in die Premier League zu Stoke City.

2019 kehrte er dann zur PSV zurück und spielte ein Jahr unter Roger Schmidt. Er kam allerdings nur auf vier Einsätze, sein Einjahresvertrag wurde nicht verlängert. Anfang 2021 folgte dann das Karriereende mit 34. Die Spiele Eindhovens verfolgt Afellay weiterhin. In einer TV-Sendung machte das einstige Supertalent jetzt klar, was er vom deutschen Trainer an der Seitenline des niederländischen Vizemeisters hält – nicht viel.