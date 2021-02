Formel 1: Red Bull und AlphaTauri auch 2022 mit Honda-Motoren

Die Autos von Red Bull und AlphaTauri werden auch in der Formel-1-WM 2022 von Honda-Technologie angetrieben.

Die Autos von Red Bull und AlphaTauri werden auch in der Formel-1-WM 2022 von Honda-Technologie angetrieben. Was inoffiziell bereits seit einiger Zeit bekannt war, verkündeten Honda und Red Bull am Montag nach der endgültigen Einigung. Die Vereinbarung, wonach Red Bull die Honda-Motoren übernimmt und selbst weiterentwickelt, gilt zunächst bis zur Saison 2025. Dann sollen neu konzipierte Power Units zum Einsatz kommen, nach derzeitigem Stand weniger komplex und günstiger.