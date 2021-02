2. Bundesliga: VfL Osnabrück trennt sich von Trainer Maroc Grote

Dies teilte der Zweitligist am Montag offiziell mit. Der VfL belegt derzeit den 15. Tabellenplatz und ist nur noch vier Punkte vom Relegationsrang entfernt.

"Wir haben die Entwicklung in den vergangenen Wochen inhaltlich intensiv analysiert – auch unabhängig von den nackten Ergebnissen", sagte Osnabrücks Geschäftsführer Benjamin Schmedes: "Dabei ist die Entscheidung gereift, dass unsere Saison- und Entwicklungsziele zunehmend gefährdet sind und wir sind nicht davon überzeugt, in der bisherigen Konstellation in den verbleibenden 13 Ligaspielen eine Trendumkehr herbeiführen zu können."