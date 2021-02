WWE: Ex-Knockouts Champion Taya Valkyrie unterschreibt Vertrag

Die 36-Jährige steht bereits seit 2010 im Ring und unterschrieb bereits im Oktober 2011 einen Vertrag in der WWE. Nach kurzer Zeit und ohne einen TV-Auftritt absolviert zu haben kehrte sich in die Independent Szene zurück.

Dort machte sie sich in den darauffolgenden Jahren einen Namen und wurde insbesondere durch ihre Zeit bei Impact! Wrestling (früher: TNA) zum Star in der Wrestlingszene. Mit 377 Tagen wurde sie zum längsten Knockouts Champion in der Geschichte der Liga. Zudem trat sie bei Lucha Underground und diversen Ligen Mexikos – wo sie derzeitig sogar noch einen Titel hält – an.