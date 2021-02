Champions League: FC Bayern als Titelfavorit - die Betano-Wettquoten

Mit dem Achtelfinale beginnt in der Champions League die heiße Phase. Welches Team kann den Titel holen? SPORT1 und Betano zeigen die attraktivsten Wetten.

Endlich ist es wieder so weit: Die Champions League startet ins neue Jahr und hat gleich einige Kracher zu bieten.

Im Achtelfinale der Königsklasse könnte so manches Duell auch als Halbfinale durchgehen. Auch auf die deutschen Teams warten attraktive Aufgaben. RB Leipzig trifft auf den FC Liverpool, Borussia Dortmund auf den FC Sevilla, Borussia Mönchengladbach auf Manchester City und der FC Bayern muss gegen Lazio Rom ran.

Doch wie stehen die Chancen auf das Weiterkommen der deutschen Klubs und welcher der großen Vereine hat die besten Chancen auf den Henkelpott? Stichwort: Last Man Standing.

SPORT1 blickt gemeinsam mit Betano auf die attraktivsten Wetten in der Champions League - inklusive der Betano-Quote der Woche. (Stand der Quoten: 15. Februar, 12 Uhr)

+++ Schockt Leipzig Klopp und Liverpool? +++

Das Team von RB-Coach Julian Nagelsmann geht als leichter Außenseiter in die Begegnungen und muss das eigentliche Heimspiel in Budapest austragen. Trotzdem stehen die Chancen nicht schlecht, denn der englische Meister steckt derzeit in der Krise.