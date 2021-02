Nadal mit weißer Weste ins Viertelfinale

Der 34 Jahre Grand-Slam-Rekordchampion setzte sich mit 6:3, 6:4, 6:2 gegen den Italiener Fabio Fognini durch und bleibt in der 109. Ausgabe des Turniers ohne Satzverlust.

Nadal hat damit bei Grand Slams 33 Sätze in Folge gewonnen, den Rekord in der Ära des Profitennis (seit 1968) hält Roger Federer der 2006 bis 2007 sogar 36 Sätze in Folge gewonnen hatte.