Anzeige

RB-Coach Nagelsmann erwartet Liverpools zweites Gesicht RB-Coach Nagelsmann erwartet Liverpools zweites Gesicht

Nagelsmann erwartet ein starkes Liverpool © AFP/SID/JOHN MACDOUGALL

SID

Nagelsmann von RB Leipzig erwartet für das Champions-League-Duell am Dienstag mit dem FC Liverpool ein anderes Gesicht des englischen Meisters.

Trainer Julian Nagelsmann von Fußball-Bundesligist RB Leipzig erwartet für das Champions-League-Duell am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) mit dem FC Liverpool ein anderes Gesicht des englischen Meisters als zuletzt in der Premier League. Trotz drei Niederlagen der Reds in Folge sieht Nagelsmann die Mannschaft des deutschen Teammanagers Jürgen Klopp "nicht in der Mega-Krise", wie der 33-Jährige vor dem Achtelfinal-Hinspiel der Königsklasse in Budapest in einem Interview mit dem Fachmagazin kicker meinte: "Sie werden gegen uns sicherlich stabil auftreten."

Liverpools Schwierigkeiten in der heimischen Meisterschaft führt Nagelsmann auf die wochenlangen Personalprobleme an der Anfield Road zurück. "Sie haben durch viele Verletzungen einige Umstellungen. Mittelfeldspieler spielen jetzt in der Abwehr auf einer Position, die sie nicht gewöhnt sind. Hinzu kommt, dass sie extrem viele Spiele absolviert haben, dass Jürgen Klopp auch sehr fordernd und emotional ist, dass die Gegner gegen Liverpool immer bei 110 Prozent sind. Das steckt man nicht so einfach alles weg. Wenn dann die vielen Chancen, die man herausspielt, nicht in der Anzahl wie im Vorjahr verwertet werden, kann man schnell ein paar Punkte verlieren", analysierte Leipzigs Coach die Lage beim früheren Champions-League-Gewinner.

Anzeige

Bei 13 Punkten Rückstand auf den souveränen Spitzenreiter Manchester City hat Liverpool nur noch theoretische Chancen auf die Wiederholung seines Vorjahreserfolgs. Vielmehr muss Klopps Mannschaft um die erneute Qualifikation für die kommende Saison der Champions League bangen.