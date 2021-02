"Lichtblicke des Jahres 2020": Fans küren Gehaltsverzicht als "Sportliche Fairness" zum Gewinner

Deutschlands Fußball-Fans haben sich beeindruckt gezeigt, dass Spieler und Funktionäre der deutschen Profiklubs während der Corona-Pandemie auf Teile ihres Gehalts verzichtet haben, um die wirtschaftlichen Engpässe besser zu überwinden. In einer repräsentativen Umfrage der Voting-App FanQ in Kooperation mit dem "FC Play-Fair!" und dem Sport-Informations-Dienst (SID) mit mehr als 1000 Teilnehmern wurde diese Initiative in der Kategorie "Sportliche Fairness" mit 50,4 Prozent zum Gewinner gekürt.