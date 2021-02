NBA: Luka Doncic knackt Nowitzki-Rekord - Dallas Mavericks unterliegen Portland

Doncic mit sensationeller Leistung

Doch am Ende ärgerte er sich dennoch und nahm die Schuld an der Niederlage auf sich: "Natürlich bin ich enttäuscht. Ich dachte, er würde reingehen, aber er sprang raus, also war ich enttäuscht. Das geht auf mich. Ich hätte den Wurf treffen sollen."

Doncic bricht Nowitzki-Rekord

Mit 90 Punkten in zwei Spielen übertraf er den alten Bestwert von Mark Aguirre (87 Punkte) von 1985, auch 118 Punkte in drei Spielen hatte noch nie zuvor ein Mavs-Spieler geschafft.

Porzingis blass - Lillard glänzt

"Ich mache mir Sorgen, denn die Last, die Doncic aktuell tragen muss, ist schwierig Spiel für Spiel. Ich muss versuchen, mehr Balance in unserem Angriff zu finden", sagte Mavs-Coach Rick Carlisle nach der Partie.

Doch LBJ hat in der Bubble nicht nur bei den Journalisten - diese wählen den wertvollsten Spieler der Finalserie - Eindruck hinterlassen. Auch bei den Fans fanden seine Leistung reichlich Anerkennung. Das spiegelt sich auch in der Anzahl an verkauften Lakers-Trikots mit der Nummer 23 wider. SPORT1 präsentiert die fünfzehn meistverkauften Trikots während der NBA-Bubble. © Imago

LeBron James führte die Los Angeles Lakers in Orlando zur 16. Meisterschaft - der ersten seit 2010. Nach dominanten Leistungen in der Finalserie gegen sein Ex-Team, die Miami Heat, wurde der King zudem zum wertvollsten Spieler der Finalserie gekürt. © Getty Images

Für de Trail Blazers war es derweil der vierte Sieg in Folge, was vor allem am dritten Viertel lag, in welchem sie 45 Punkte erzielen konnten. Damian Lillard gelang mit 34 Punkten und elf Assists ein Double-Double.