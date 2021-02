WWE NXT Vengeance Day: Adam Cole schockt die Wrestlingwelt

An einem Abend an dem die WWE bei NXT Takeover: Vengeance Day Geschichte schrieb, schockte Adam Cole die gesamte Wrestlingwelt.

Das Ende der erfolgreichsten NXT Gruppierung

Im Main Event von NXT Takeover traf NXT Champion Finn Balor auf Pete Dunne. In einem intensiven Match in dem Dunne mehrmals kurz davor stand den Titel zu gewinnen, konnte Balor den Titel nach dem Coupe de Grace und 1916 erfolgreich verteidigen.

Als er sich über die Rampe auf den Weg zurück in den Backstage Bereich machen wollte, wurde er von Dunnes Freunden – den NXT Tag Team Champions, Danny Burch und Oney Lorcan – attackiert. Wie es sich bereits in den letzten Wochen andeutete, eilten Adam Cole, Kyle O’Reilly und Roderick Strong, die Undisputed Era, zur Hilfe.

Roderick Strong war geschockt und kam der Forderung Coles, mit ihm den Ring zu verlassen nicht nach. Seit ihrem WWE-Debüt vor fast vier Jahren, waren Cole und O’Reilly – die bereits zu vor in der Independent Szene als Tag Team aufgetreten waren – ein unzertrennliches Team. Das erfolgreichste und wohl beliebteste Stable in der Geschichte von NXT steht nun vor dem Aus.

Historischer Sieg für Raquel Gonzalez und Dakota Kai

MSK vollenden ihr perfektes WWE-Debüt

Die weiteren Highlights:

- Johnny Gargano verteidigte in einem Match bei dem der Fokus auf Technik und Highflying-Wrestling gelegt wurde, seinen North American Titel gegen Herausforderer Kushida. Bevor das Match begann, betäubte Dexter Lumis Garganos Lakaien Austin Theory und positioniert sich so wohl als nächster Herausforderer um Johnny Garganos Titel.

- In einem spannenden Triple Thread Match um den NXT Women’s Titel in dem der Kommentatorenpult ohne Fremdeinwirkung einstürzte, Io Shirai aus circa drei Metern Höhe auf ihre Gegnerinnen sprang, sah es so aus, als ob Toni Storm den Titel gewinnen könnte. Mit ihrer Spezialattacke, dem Storm Zero und einem Flying Headbutt schien sie Mercedes Martinez besiegt zu haben. Als sie zum Pin ansetzte sprang jedoch Women’s Champion Io Shirai aus dem Nichts auf Beide und konnte ihren Titel erfolgreich verteidigen.