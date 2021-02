FC Barcelona: Ilaix Moriba feiert Liga-Debüt an Lionel Messis Seite

"Ich bin wirklich sehr glücklich", sagte der in Guinea geborene Spanier laut Barcawelt : "Seitdem ich ein kleines Kind bin, komme ich in dieses Stadion - hier zu spielen, ist ein absoluter Traum."

Vom Messi-Fan zum Messi-Mitspieler

Gegen Cornellà in der Copa del Rey hatte der Mittelfeldspieler im Januar seine Premiere bei den Profis gefeiert, nun folgte der erste Einsatz in der spanischen Liga.

Statt als Fan von Lionel Messi agiert Moriba nun als dessen Mitspieler. Passend dazu postete der 18-Jährige bei Twitter ein Vergleichsfoto der Kategorie "How it started - How it's going".