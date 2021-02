Formel 1: Nico Hülkenberg bei Vettel-Team Aston Martin im Gespräch

Szafnauer will Hülkenberg verpflichten

An der Spitze der Sportwagenschmiede, die dem Team die Lizenz zum Fahren gibt: der deutsche Tobias Moers (54/Freiburg), ehemaliger AMG-Chef und nun neuer Heilsbringer in der britischen Autofirma, an der auch Daimler 20 Prozent hält.

Und auch Teamchef Otmar Szafnauer will ihn haben. Bei Sky England verriet der US-Amerikaner: "Wir stehen Nico nahe und sind in Gesprächen. Es könnte gut sein, dass wir ihn als dritten Mann holen. Das wäre für alle fabelhaft."

Hülkenberg mit Kontakt zu Aston-Martin-Ingenieuren

Der ehemalige Renault-Pilot selbst sagte: "Ich bleibe mit einigen Ingenieuren in Kontakt, weil ich sie lange kenne. Es sind einige Dinge auch auf mein Feedback hin am Auto gemacht worden. Da will man wissen, was sich tut." (Alle Rennen der Formel 1 im LIVETICKER)