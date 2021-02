Hertha BSC: Arne Friedrich - was ihn mit Jürgen Klinsmann eint

Natürlich sind die Absichten nur die allerbesten und kreisen um die nächstliegenden Schritte. Und so erscheint es im ersten Moment denn auch völlig banal, dass Arne Friedrich vordergründig nach einem erfolgreichen Verbleib in der Bundesliga trachtet.

"Es ist eine herausfordernde Challenge. Wir sind überzeugt, in der Liga zu bleiben, aber es ist noch ein harter Weg bis zum Ende der Saison", sagte der Sportdirektor von Hertha BSC im CHECK24 Doppelpass auf SPORT1. "Aber wir arbeiten sehr gut alle zusammen, und ganz wichtig: In der Mannschaft ist Leben!" ( Service: Ergebnisse und Spielplan )

Hertha BSC: Arne Friedrich in Klinsmanns Rhetorik

So weit, so legitim - und nachvollziehbar nach der vergangenen Berliner Tristesse.

Was dabei jedoch auffällt bis irritiert: Ausgerechnet Friedrich, als "Performance Manager" im November 2019 von Jürgen Klinsmann in die Hauptstadt geholt, klingt dabei so, als spräche der so unrühmlich gescheiterte Ex-Trainer höchstselbst aus ihm. (SERVICE: Ergebnisse/Spielplan der Bundesliga)