Als Lucien Favre Borussia Mönchengladbach vor dem Abstieg rettete

Am 14. Februar 2011 stellt Borussia Mönchengladbach Lucien Favre als neuen Cheftrainer vor. Der Schweizer rettet die Borussia vor dem Gang in die 2. Liga.

Denn heute vor zehn Jahren stellte der damals abstiegsbedrohte Traditionsverein einen neuen Trainer vor. Sein Name: Lucien Favre.

An jenem 14. Februar 2011 stand Gladbach auf dem letzten Tabellenplatz der Fußball-Bundesliga ( SERVICE: Ergebnisse der Bundesliga ).

Fachmann Favre statt Feuerwehrmann

Dem Sportdirektor war vorgeworfen worden, zu lange an Vorgänger Michael Frontzeck festgehalten zu haben, auch die Verpflichtung Favres, der bei Hertha BSC zwischen 2007 und 2009 gute Arbeit in der Bundesliga geleistet hatte, stieß nicht nur auf Begeisterung. "Wir haben nicht mehr viel Zeit, aber wir haben noch einen Zipfel in der Hand", sagte Eberl damals.