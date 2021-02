FC Bayern: Flick attackiert Politiker - schadet Klub-WM-Titel dem Meister?

Der Titel bei der Klub-WM wurde am Donnerstag eingetütet, am Montag spielt das Team von Trainer Hansi Flick bereits wieder in der Bundesliga gegen Arminia Bielefeld - und kann mit einem weiteren Erfolg den nächsten Schritt in Richtung neunter Meisterschaft in Folge machen. (Bundesliga: FC Bayern München - Arminia Bielefeld ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)