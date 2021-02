Skispringen: Hamann zur Halbzeit Zwölfter - Granerud führt

Den deutschen Skispringern droht auch am zweiten Tag des WM-Härtetests in Zakopane ein enttäuschendes Ergebnis.

Den deutschen Skispringern droht auch am zweiten Tag des WM-Härtetests in Zakopane ein enttäuschendes Ergebnis. Als bester DSV-Adler liegt Martin Hamann (Aue) nach dem ersten Durchgang auf Rang zwölf. Weltmeister Markus Eisenbichler (Siegsdorf), der am Samstag als 14. für das beste deutsche Ergebnis gesorgt hatte, folgt auf dem 13. Platz.