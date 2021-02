Ski-WM 2021: Andreas Sander aus Ennepetal gewinnt Silber in der Abfahrt

Andreas Sander wird nach seinem Silber-Coup in der Abfahrt vom deutschen Team gefeiert © Imago

Der Teufelskerl von der Teufelswiese war ausnahmsweise sprachlos vor Glück. "Es ist sensationell", behauptete Andreas Sander, "ich weiß gar nicht, was ich sagen soll."

Sander gewann Gold bei Junioren-WM

Das war verständlich: Sander hatte vor 13 Jahren mal Super-G-Gold bei der Junioren-WM gewonnen, danach aber im Weltcup nie das Podest erreicht. Drei fünfte Plätze seit 2016 waren sein bester Ertrag, letztmals im Januar in Kitzbühel.

Erst als er jetzt zum ersten Mal auf dem Podium stand, realisierte Sander, "dass es sensationell ist", was ihm da gelungen war, und "dass ich es dann bei einer WM schaffe, das hätte ich mir nie erträumen können. Es war ein perfekter Tag."

Und das hatte er schon erahnt, als er mit Startnummer zwei gleich hinter Kriechmayr ins Ziel gekommen war. "Ich habe schnell realisiert, dass es ein guter Lauf war", berichtete er - und an diesem Gefühl änderte sich nichts, je mehr Fahrer nach ihm den Berg herunterkamen.

Drittes Silber für den DSV

Zum ersten WM-Sieg in der Königsdisziplin seit jenem von Hansjörg Tauscher 1989 in Vail fehlten Sander am Ende der nur 2610 Meter langen Piste Vertigine lediglich 27 Zentimeter.