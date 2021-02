Friedrich bastelt an Hertha-DNA: "Wofür stehen wir?"

Arne Friedrich arbeitet an einer Neustrukturierung © AFP/POOL/SID/RALPH ORLOWSKI

Sportdirektor Arne Friedrich will mitten im Abstiegskampf auch an einer Neuausrichtung des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC mitwirken.

Sportdirektor Arne Friedrich will mitten im Abstiegskampf auch an einer Neuausrichtung des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC mitwirken. "Wir müssen alles hinterfragen, jeden Stein umdrehen, dazu gehört neben einem kurzfristigen Plan auch ein langfristiger", sagte der Ex-Nationalspieler im Sport1-Doppelpass: "Wir müssen die Hertha auf lange Sicht umstrukturieren: Wofür stehen wir, was ist unsere DNA?"