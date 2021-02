Burgstaller trifft auch gegen Ex-Klub: St. Pauli siegt in Nürnberg

Sechster Treffer in Serie für Guido Burgstaller © firo Sportphoto/firo Sportphoto/SID/firo Sportphoto/J?rgen Fromme

Der erneut treffende Guido Burgstaller hat den Höhenflug mit dem FC St. Pauli in der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt und die Abstiegssorgen bei seinem Ex-Klub 1. FC Nürnberg verschärft. Die Hamburger gewannen das Kellerduell bei den Franken verdient mit 2:1 (1:0) und zogen durch ihren fünften Sieg im sechsten Spiel in der Tabelle am Kontrahenten vorbei.