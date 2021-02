50. Sieg bei Grand-Slam-Turnieren: Zverev trifft im Viertelfinale auf Djokovic

Alexander Zverev steht nach seinem 50. Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier im Viertelfinale der Australian Open. Der 23 Jahre alte Hamburger gewann sein Achtelfinal-Duell am Sonntag gegen den Serben Dusan Lajovic mit 6:4, 7:6 (7:5), 6:3. Zverev kämpft nun gegen Titelverteidiger Novak Djokovic um den Halbfinaleinzug in Melbourne.

Der mit einem großen Pflaster am Rippenbogen spielende Weltranglistenerste aus Serbien setzte sich gegen gegen den Kanadier Milos Raonic mit 7:6 (7:4), 4:6, 6:1, 6:4 durch. Die deutsche Nummer eins hatte zuvor gegen Lajovic mit kraftvollem, aber auch taktisch klugem Spiel überzeugt. In den entscheidenden Phasen bewies Zverev zudem die stärkeren Nerven.

Der Lohn ist sein insgesamt fünftes Viertelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier - er zog damit in der deutschen Bestenliste mit Nicolas Kiefer gleich. Nur drei deutsche Ex-Profis standen in ihren Karrieren noch häufiger in der Runde der letzten Acht: Boris Becker (23), Michael Stich (10) und Tommy Haas (8). Gegen Djokovic hat Zverev zwei der bislang sieben Duelle gewonnen.