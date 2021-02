Bundesliga: VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach trennen sich torlos

Gladbach holt in Wolfsburg ein torloses Remis © Imago

Borussia Mönchengladbach holt beim VfL Wolfsburg ein torloses Unentschieden. Die Hausherren bleiben im sechsten Pflichtspiel in Folge ohne Gegentreffer.

Die Gladbacher vergaben damit die Chance, im Kampf um die Champion-League-Qualifikation am Tabellennachbarn Borussia Dortmund vorbeizuziehen. ( SERVICE: Die Tabelle der Bundesliga )

Wolfsburg rutscht auf Platz vier ab

Die Norddeutschen hingegen liegen nach diesem Remis und zuvor vier Ligasiegen in Folge in der Tabelle auf dem vierten Platz. ( SERVICE: Ergebnisse der Bundesliga )

Die Mannschaft von Trainer Marco Rose kam gut in die Partie, kombinierte gefällig und gedankenschnell, was fehlte, war der letzte präzise Pass in der Nähe des gegnerischen Strafraums.