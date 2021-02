PENNY DEL: Düsseldorfer EG - Kölner Haie LIVE im TV, Stream, Ticker

In der PENNY DEL treffen Düsseldorf und die Kölner Haie aufeinander. An die ersten beiden Duelle haben die Kölner keine guten Erinnerungen.

Eishockey LIVE auf SPORT1: Am Sonntagnachmittag steigt in der PENNY DEL (ausgewählte Spiele der PENNY DEL LIVE im TV auf SPORT1) die Mutter aller Derbys in der Gruppe Nord zwischen der Düsseldorfer EG und den Kölner Haien. Bully ist um 17 Uhr.